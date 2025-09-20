Semih Kaplanoğlu'na Manaki Kardeşler Uluslararası Film Festivali'nde Ödül

Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde geleneksel olarak düzenlenen "Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali"nde yönetmen Semih Kaplanoğlu, "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Balkanlar'ın ilk kameramanları olarak kabul edilen "Manaki Kardeşler" adına Manastır'daki Kültür Merkezi'nde bu yıl 46'ncısı düzenlenen festival, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Festivale, Kuzey Makedonca Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjakovski ve çok sayıda sanatçı ile davetli katıldı.

"Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği var"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Güven, Türkiye'nin festivali önemsediğini belirterek, "Çok yakın iki ülkeyiz. Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği var. Oscar adayı filmimizle buradayız. Semih Kaplanoğlu, ödül alacak. Genç yapımcılarımızla birlikte geldik. (Kuzey Makedonya ile) yakınız, daha da yakınlaşmaya geldik." diye konuştu.

Manastır Belediye Başkanı Konjakovski de Manastır'ın kültürel ve geleneksel bir şehir olarak bir asırdan fazladır Manaki Kardeşler'in bıraktığı mirası koruduğunu söyledi.

Festival Müdürü Dimitrija Doksevski ise 19 yıl önce düzenlenen aynı festivalde sunucu olarak görev aldığını kaydetti.

Doksevski, katılımcıların 7 gün sürecek festivalde eğlenmelerini umduğunu ifade ederek, "Yaşasın Manaki Kardeşler." dedi.

Kaplanoğlu ödülünü Gazze'de soykırıma uğrayanlara ithaf etti

"Yumurta", "Süt", "Bal", "Buğday" ve "Bağlılık Hasan" filmlerine imza atan Kaplanoğlu festivalde, daha önce Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Bruno Ganz, Milcho Manchevski, Jiri Menzel ve Andrei Konchalovsky'ın arasında olduğu sinema alanındaki usta isimlere verilen, "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Kaplanoğlu'na ödülünü, Manastır Belediye Başkanı Konjakovski takdim etti.

Manaki Kardeşler'in şehri Manastır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaplanoğlu, burada ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Kaplanoğlu, "Bu ödül hepimizin ortak emeğinin nişanesi. Bu ödülü İsrail güçleri tarafından öldürülen kadın sinema sanatçısı Fatima Hassouna'ya ithaf ediyorum. Onun şahsında Gazze'de soykırıma uğrayan çocuklara, kadınlara ve tüm masum sivillere." ifadelerini kullandı.

Festivalde, Türkiye'nin Oscar adayı olan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi gösterilecek

Seminer ve çalışma atölyeleri gibi etkinliklerin düzenleneceği festivalde bu yıl 70 film beğeniye sunulacak.

Festivalin ikinci gününde, Kaplanoğlu'nun Buğday filmi ile Türkiye'nin Oscar adayı olan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filminin gösterimi yapılacak.

"46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali" 26 Eylül'de sona erecek.