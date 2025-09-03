Şemdinli'den Trabzon'a Kardeşlik Ziyareti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Trabzon'a gelen 45 kişilik ekip, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon ile kardeş şehir protokolü olan Şemdinli ilçesinden gelen ekibin, 4 gün kentte bulundukları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, iki şehir arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Şemdinli'den gelen misafirleri Trabzon'da ağırlamaktan mutlu olduklarını aktaran Genç, "Bütün kardeş şehirlerimizde olduğu gibi Şemdinli'deki kardeşlerimizle de birliğimizi ve beraberliğimizi geliştirmeye, gönül bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.