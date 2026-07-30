Sema Silkin Ün: 'Gelecek Partimizi dün itibarıyla kapatma kararı aldık. Yeniyol Grubu’nda yasama çalışmalarına devam edeceğim'

(ANKARA) - Yeniyol Grubu Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Yedi yıl önce kıymetli Hocamızın daveti ile kurucuları arasında olduğum Gelecek Partimizi dün itibariyle kapatma kararı aldık. Siyaset sahnesinde olduğum müddetçe Gelecek Partisi'ni kurarken taşıdığımız ilkelerin takipçisi olmaya gayret edeceğim. Son olarak, an itibarıyla Yeniyol Grubu'nda yasama çalışmalarına devam edeceğimi de kamuoyuyla paylaşmak isterim" dedi.

Yeni Yol Grubu Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gelecek Partisi'nin kapanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ün, şunları kaydetti:

"Yedi yıl önce kıymetli Hocamızın daveti ile kurucuları arasında olduğum Gelecek Partimizi dün itibarıyla kapatma kararı aldık. Kimi zaman bayraklarını ütülediğim, kimi zaman sabahlara kadar eylem planları, politika önerileri yazdığım Gelecek Partisi'ni, Allah nasip etti milletvekili olarak TBMM'de temsil ettim. Üzüldüğümüz, kırıldığımız zamanlar, olaylar olmuştur belki ama çınar yaprağımızın gölgesi altında geçirdiğim bir saniyeye bile pişman değilim. Bizlere yol açtığı, şans tanıdığı, imkan verdiği için Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'na bir defa daha teşekkür etmek isterim. Teşkilatlarımızda görev alan mensuplarımızın, genel merkez ve TBMM grup çalışanlarımızın her birisine ayrı ayrı teşekkür ederim. Başta sevgili kardeşim İsrafil Bozkurt olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm mensuplarımızı tekrar rahmetle anıyorum.

"YENİYOL GRUBU'NDA YASAMA ÇALIŞMALARIMA DEVAM EDECEĞİM"

Hocamız, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun hukuku siyasi yolculuğumun istikameti açısından en belirleyici unsurların başında gelecektir. Siyaset sahnesinde olduğum müddetçe Gelecek Partisi'ni kurarken taşıdığımız ilkelerin takipçisi olmaya gayret edeceğim. Son olarak, an itibarıyla Yeniyol Grubu'nda yasama çalışmalarına devam edeceğimi de kamuoyuyla paylaşmak isterim."

Kaynak: ANKA