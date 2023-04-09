Selvi Kılıçdaroğlu Rize'de Kadınlar El Sanatları Kooperatifi'ni Ziyaret Etti: 'Kadın Emeğinin Daha Değerli Olduğu Günlere Kavuşacağız'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Bugün Rize'deyim. Ardeşen Kadınlar El Sanatları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde Karadeniz'in yiğit kadınlarıyla buluştum. Hepsi çocuklarına fırsatlarla dolu bir yaşamı miras bırakmak istiyor. Bunun için çalışıp çabalıyor. Kadın emeğinin daha değerli olduğu günlere kavuşacağız” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Bugün Rize'deyim. Ardeşen Kadınlar El Sanatları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde Karadeniz'in yiğit kadınlarıyla buluştum. Hepsi çocuklarına fırsatlarla dolu bir yaşamı miras bırakmak istiyor. Bunun için çalışıp çabalıyor. Kadın emeğinin daha değerli olduğu günlere kavuşacağız" mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rize'de Ardeşen Kadınlar El Sanatları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ndeki kadınları ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında ziyaretine ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bugün Rize'deyim. Ardeşen Kadınlar El Sanatları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde Karadeniz'in yiğit kadınlarıyla buluştum. Hepsi çocuklarına fırsatlarla dolu bir yaşamı miras bırakmak istiyor. Bunun için çalışıp çabalıyor. Kadın emeğinin daha değerli olduğu günlere kavuşacağız."