Selman Oğuzhan Eser, Bozyazı'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bozyazı ilçesinde partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ak Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Eser, ziyaretleri kapsamında AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.
Daha sonra Bozyazı Belediyesini ziyaret eden Eser, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile görüştü.
Eser, temasları kapsamında bir araya geldiği vatandaşların da taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel