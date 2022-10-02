Selde ıslanan 70 bin dosya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı Güncel Haberler Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı. Bartın'da, 27 Haziran'da Bartın Irmağı'nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu. Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı. EL ARABASIYLA KURUM ÖNÜNE TAŞINDILAR Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi. Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı. GÜNEŞLİ GÜNLERDE DEVAM EDİLECEK Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu Bartın su Güncel Haberler

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