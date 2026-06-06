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Antalya Side Müzesi'nde Selçuklu ve Osmanlı motifli çini sergisi açıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Müzesi'nde, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı saray motiflerini taşıyan seramik eserlerden oluşan bir sergi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Şule Melek Sircan Tüter ve 6 sanatçının hazırladığı sergide, sultanlara atfedilen sofralar ve geleneksel çini sanatının günümüze uyarlanmış özgün yorumları yer alıyor. Sergi 7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı saray motiflerini taşıyan seramik eserler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Şule Melek Sircan Tüter ile yetiştirdiği 6 sanatçının hazırladığı sergi ziyarete açıldı. Selçuklu ve Osmanlı saray sofralarından esinlenerek hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel çini sanatını özgün yorumlarla günümüze taşıyan sergide, Selçuklu ve Osmanlı saray kültürünü yansıtan eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Sergide, Selçuklu sultanları Alaeddin Keykubad ve Gıyaseddin Keyhüsrev'in motiflerinden esinlenilen sofraların yanı sıra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan ve Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen çalışmalar yer aldı.

Çini sanatçısı Tüter, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır çini sanatıyla ilgilendiğini söyledi. Osmanlı dönemindeki sofra sanatını günümüze uyarlamayı hedeflediklerini belirten Tüter, "Yabancılara bizim kültürümüzü, sofra sanatımızı ve geçmişten gelen sanatın inceliklerini anlatmayı amaçladık. Her sofranın bir hikayesi var, her biri bir sultana atfedilerek hazırlandı." diye konuştu.

Sergiyi gezen ziyaretçilerden Feray Melis Savan ise sergiden etkilendiğini belirterek hem tarih hem sanatın bir arada birleştiği anlamlı bir sergi olduğunu vurguladı.

ABD'den gelen turistlerden Dustin Night da Osmanlı saray kültürünü yansıtan eserlerin dikkati çekici olduğunu ifade ederek 16. yüzyıl sultanlarından ilham alınarak yapılan eserlerde mavi, beyaz ve altın sarısı renklerin ön plana çıktığını kaydetti.

Sergi, 7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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