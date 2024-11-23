Selçuk Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Töreni Gerçekleştirildi

Selçuk Üniversitesi'nde "Beyaz önlük" töreni düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, fakültenin köklü geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Fakültede öğrencilere en iyi imkanı sunma hedefiyle çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Ak, "Diş hekimliği sadece dişleri tedavi eden bir meslek değil, aynı zamanda insanların hayat kalitesini artıran önemli bir sağlık hizmetidir. Beyaz önlük, mesleki sorumluluğunuzu, etik değerlere bağlılığınızı ve insan sağlığına olan adanmışlarınızı temsil ediyor. Bu önlükle birlikte üstlendiğiniz bu anlamlı görev, hem toplumumuza, hem de insan sağlığına daha sağlıklı ve umut dolu bir gelecek inşa etmenizi sağlayacaktır." diye konuştu.

Törende, Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 153 öğrenci beyaz önlük giydi.

Programa, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Mete Algen, akademisyenler ile öğrenci ve aileleri katıldı.