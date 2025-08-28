Selçuk'ta 10 Köpek ve 5 Kedi Zehirlenerek Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde 10 köpek ve 5 kedinin zehirlenerek öldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, Belevi Mahallesi'nde meydana gelirken, durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, hayvanların tavuk etiyle öldürüldüğünü bildirdi.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, 10 köpek ile 5 kedi öldü. Hayvanların zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Selçuk ilçesinin kırsal Belevi Mahallesi'nde hayvanların öldüğünü görenler, durumu jandarma ile Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, "Kaymakamlığımız, Cumhuriyet Savcılığımız, İlçe Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve çok sayıda hayvansever burada. Kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Bu bir vicdansızlıktır, katliamdır. Soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar

Fenerbahçe'nin neden elendiğini en iyi özetleyen anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti

Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.