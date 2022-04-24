Selçuk Pehlivanoğlu: Bir Tek Çocuğun Dahi İşçi Yapılmadığı, Çocuk İstismarının Sona Erdirildiği Bir Türkiye İçin Mücadele Edeceğiz

SELÇUK, İZMİR (ANKA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği'nin 94 yıllık mirasının sorumluluğunu alıp çocuklarımızın nitelikli eğitimi için çalışıyoruz. Hevesi, coşkusu, azmi 'Beni görün, burudayım' diyen 7 bölgedeki tüm çocuklarımıza kucak açmaya gayret ediyoruz. Bir tek çocuğun dahi işçi yapılmadığı, çocuk istismarının sona erdirildiği bir Türkiye için mücadele edeceğiz" diye konuştu. TED Senfoni Orkestrası, Dilek Türkan eşliğindeki dün özel bir konser verdi.

TED Senfoni Orkestrası sanatçı Dilek Türkan eşliğinde, Ankara'da kampüs içerisinde bulunan ATA Sahnesi'nde dün gece 23 Nisan için özel konser verdi. Şef Ahmet Ünlü'nün yönetimindeki konser öncesinde açılış konuşmasını TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu yaptı.

Selçuk Pehlivanoğlu şöyle konuştu:

"İnsanlık tarihinin ilk izlerini bedeninde taşıyan ülkemiz, 102 yıl önce herkesi şaşkına çeviren bir karara imza attı. Hasta, çaresiz, yorgun kelimeleri bir kenara bırakılıp, tam bağımsız bir Cumhuriyet'in timsali Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları yetmez dediler.

"ELLE TUTULAN BİR BAYRAM ARMAĞAN ETTİLER ÇOCUKLARA"

Köylü çiftçi, öğretmen doktor, vekil, avukat herkes için çaba harcanır ama öncelik çocuktur dediler. Hayal ettiler, planladılar, çalıştılar ve hayata geçirdiler. Gerçeklikten uzak bir hayalcilik ya da mış gibi yapmak değildi hedefleri. Hissedilen, görülen, elle tutulan ve işitilen bir bayram armağan ettiler çocuklara.

Bir ulusun bağımsızlığını çocuklara adanmış bir bayram ile duyurdular. Bugün burada onlarca çocuğa bir çocuk olarak sesleniyorum. Bir ulusun bağımsızlık savaşanı böylesi bir manifesto ile duyurması görülmüş şey değildi. Bir ulusun modası, zamanı asla geçmeyecek uluslararası bir fikre imza atması duyulmuş şey değildir.

"TED'İN 94 YILLIK MİRASININ SORUMLULUĞUYLA ÇOCUKLARIMIZIN NİTELİKLİ EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İşte duyulmayanı, görülmeyeni akıl edip hayata geçirenlerin kurduğu bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak bugün gururla karşınızda duruyorum. Türk Eğitim Derneği'nin 94 yıllık mirasının sorumluluğunu alıp çocuklarımızın nitelikli eğitimi için çalışıyoruz.

"ÇOCUK İSTİSMARININ SONA ERDİRİLDİĞİ BİR TÜRKİYE İÇİN"

Hevesi, coşkusu, azmi 'Beni görün, burudayım' diyen 7 bölgedeki tüm çocuklarımıza kucak açmaya gayret ediyoruz. Bir tek çocuğun dahi işçi yapılmadığı, çocuk istismarının sona erdirildiği bir Türkiye için mücadele edeceğiz.

"BİR ÜLKENİN HÜNERLERİNİ ORTAYA KOYACAĞI EN ÖZEL ALAN SANATTIR"

Adına ne derseniz deyin, bir ülkenin kendini dünyaya lanse edeceği, hünerlerini ortaya koyacağı en özel alan sanattır. O nedenle klasik olmuş, Anadolu'nun kalbinden çıkmış fark etmez. Çünkü bu sahnede asıl amaç, farklılık ve farkındalık yaratmaktır. Amaç toprağımızdan beslenen melodilerimizi evrenselle buluşturmaktır.

Gurur duyduğumuz Türkiye'nin ilk ve tek amatör senfoni orkestrası TED Senfoni Orkestrası ile sizlerleyiz. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri konserler artık amatörlükten uzak olduklarını, ancak amatör bir ruhla, heyecanla hareket ettiklerinin en önemli göstergesi.

Tabii duru sesine hayran olduğumuz değerli sanatçımız Dilek Türkan hanımefendi. Sesinizdeki dinginlik; türkülerdeki coşku, adalet arayışı, umut ile birleşince, sadece kulaklarımız değil, kalplerimizdeki ağırlığı da kaldırdığınız için teşekkür ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

15'NCİ YAŞINI KUTLAYAN ORKESTRA, TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK AMATÖR SENFONİ ORKESTRASI

TED Ankara Koleji Nefesli Sazlar Orkestrası, Ankara Koleji mezunu olup da bugün her biri farklı profesyonel işini sürdüren, müziği "amatör" olarak yapan sanatçılardan oluşuyor. 2007 yılında bir araya gelerek kurulan, 2008'de ilk konserini veren Orkestra, 2010 yılından itibaren TED Senfoni Orkestrası adını aldı. 120 kişiden oluşan Orkestra bugüne kadar, Zülfi Livaneli, Ayşen Birgör, Murat Karahan, Güvenç Dağüstün, Mert Fırat, Jülide Özçelik, Aslı Akar Kıyıcı ve Dilek Türkan gibi sanatçılara eşlik ederek konserler verdi.