Selçuk Özdağ: Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerine Kadro ve Özlük Hakları Verilmeli

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Fahri Kur'an kursu öğreticileri kadro ve özlük haklarını talep ediyorlar. Kölelik sistemi kaldırılmadı mı? Kölelik sistemine hayır diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanına çağrıları var" notuyla bir video paylaştı. Videoda şunları kaydetti:

"Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin hakkı verilmeli"

"Diyanet İşleri Başkanlığında bir kölelik sistemi var. Nedir bu kölelik sistemi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda fahri Kur'an kursu öğreticileri var. Bunlar 15 yıldır kadro alamamışlar. Sadece kadro mu almamışlar? 15 yıldır emekleri yok sayılıyor. Görevleri boyunca da kadın-erkek ayrımına maruz kalıyorlar. Vekil imamlar, bu 15 yıl içerisinde iki defa kadro aldılar. Peki bu kadınlar Kur'an öğretenler, fıkıh öğretenler, siyer öğretenler, ahlak öğretenler niçin bunlara kadro verilmedi? Bunlar nasıl giriyorlar buraya? Bir yandan KPSS'yle bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özel sınavıyla. Fakat bu insanlar 30 gün çalışıyorlar. Peki 30 günlük paralarını mı alıyorlar? Asgari ücretin altında, çok altında maaş alıyorlar. Aynı zamanda ne alıyorlar bunlar? Bunlar 8-9 gün sigorta primleri yatırıyor bunların.

"Diyanet İşleri Başkanlığı bu kölelik sistemini niçin devam ettiriyor"

Çok ciddi şekilde kölelik sistemi. Oysa ki Kur'an köleliği yasaklamıştı. Sultan Abdülmecid döneminde kölelik yok denilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber de tamamen kaldırılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kölelik sistemini niçin devam ettiriyor? Bu insanlara niçin kadro vermiyor? 8-9 günlük sigorta primleri niçin yatırılıyor? 30 günlük yatırılmıyor. Niye asgari ücretin üzerinde bunlara maaş ödenmiyor? Niçin bunların özlük hakları verilmiyor? Neden? Şimdi emeklerini verin. Bunları, emeklerini yok saymak ciddi şekilde İslam'a karşı da saygısızlıktır. O nedenle kadro ve özlük haklarını bekliyorlar. Bunların görevde olup olmamalarına bakmaksızın geçmişten bugüne kadar bir yandan 8-9 gün yatırılan sigorta primleri 30 güne tamamlanmalı. Emeklilik haklarını elde etmeliler. Bir diğer yandan asgari ücreti üzerinden ücret almalılar. Bir diğer yandan da bunların görevde olup olmadıklarına bakılmaksızın bunlara kadro verilmeli, özlük hakları verilmeli.

"Bunlara bu hakkı vermezseniz ciddi şekilde vebal altında olursunuz"

Yani Peygamberimizin hadisi şerifi ne diyordu? 'Emeğin hakkı alın teri kurumadan verilmelidir' diyordu. Bir yandan emeğin hakkını verin. Bir diğer yandan da geçmişte gasbetmiş olduğunuz bu hakları teslim edin bu insanlara. ve bir an önce eğer hakikaten Türkiye'de Kur'an kursu öğreticilerine ihtiyaç varsa ki var, önce önceliği bunlara verin. Ciddi sınavlardan geçerek bir tecrübe sahibi insanlar. Bunlara bu hakkı vermezseniz ciddi şekilde vebal altında olursunuz. Vicdanlarınız sızlar. Bir diğer yandan da yarın öldüğümüz zaman da basübadelmevtten sonra da hesap gününde bunun hesabını veremezsiniz."