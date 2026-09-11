Selçuk Özdağ’dan YENİ Parti'ye katılacağı iddialarına yanıt: “Seçime doğru bir tercihte bulunuruz”

Haber: Ogün Akkaya

(ANKARA) - YENİ Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, YENİ Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin "Şimdi bizim bir partimiz yok. Ama biz Yeni Yol grubunu yaşatmak istiyoruz. Seçime doğru da mutlaka bir tercihte bulunuruz. ya siyaseti bırakırız ya bir partiyi tercih ederiz" dedi.

Milletvekillerinin parti değiştirmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'ın YENİ Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Özdağ, sosyal medyada ve bazı yayınlarda kendisi ve Yeni Yol Milletvekili Sema Silkin Ün'ün başka bir partiye geçeceği yönünde iddialara tepki gösterdi.

Yeni Yol Grubu'nun durumuna ilişkin de konuşan Özdağ, "Biz şu an bağımsız milletvekiliyiz. Sema Hanım da bağımsız, ben de bağımsızım. Ama Yeni Yol Partisi'nin parçalarıyız. Ben hem milletvekiliyim hem de grup başkanıyım" dedi.

Milletvekillerinin parti değiştirmesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Özdağ, Siyasi Partiler Kanunu'nda kanununda değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, "Bir Siyasi Partiler Kanunu'na ihtiyacımız var. Anayasaya ihtiyacımız yok bizim. Mevcut Anayasa'ya uymayanlar kesinlikle bir anayasa yapamazlar. İnandırıcı değiller. İkincisi, Siyasi Partiler Kanunu değişmeli. Bu kanunda bir milletvekili partiden istifa edebilir, bağımsız kalabilir. Bağımsız kalır. Başka bir partiye geçiyorsa milletvekili düşürülmelidir" ifadesini kullandı.

Özdağ, Yeni Yol Grubu'nun Meclis'teki çalışmalarına dikkati çekerek, "Şimdi bu grubun fonksiyonu var. Biz bu grubun yaşamasını istiyoruz. Bütçede de gösterdik zaten. Üç senedir bizim oradaki çalışmalarımıza herkes bakabilir. Eğer Türkiye'de siyaset bilimcileri varsa, bizim grubumuzun 20 kişiyle neler yaptığımızı görsünler orada. Gitsinler, iyi bir gazeteci, iyi bir dizi hazırlasınlar. Grup başkanvekilleriyle konuşsunlar, milletvekilleriyle, Meclis Başkanı'yla, başkanvekilleriyle konuşsunlar. Bizim milletvekillerinin performansına baksınlar" diye konuştu.

"SEÇİME DOĞRU BİR PARTİYE KATILIRIZ"

Siyasete devam etmesi halinde seçim sürecine doğru bir partiye katılacağını belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka ki biz seçime doğru bir partiye katılacağız. Sema da katılır veya siyaseti bırakacağız. Bir partiye katılacağız biz. Yani biz bağımsızız. Eğer siyasete devam edeceksek bir partimiz olacak bizim. Yeniden Refah mı olacak, Saadet mi olacak, DEVA mı olacak, İYİ Parti mi olacak Seçime doğru zaten seçim 2027'nin Kasım ayında. Şurada bir sene süremiz kalmış. Bir sene ama biz Yeni Yol Grubu'nu yaşatmak istiyoruz. Biz Türkiye için bir tercihte bulunuruz. Yeni Yol Grubu çok ciddi işler yapıyor. Bu Yeni Yol Grubu'nun yaptığı işlere baksın herkes. Arkada biz kanunlarda nasıl direndik, bunların genel görüşme taleplerine aynı şekilde, yanlışlarına, doğrularına; doğruya doğru, yanlışlarına yanlış dediğimizde daha çok da yanlışlar çıkıyor burada. Şimdi beş tane muhalefet partisi bütçede konuşacak. Yeni Parti konuşacak, DEM konuşacak, CHP konuşacak, İYİ Parti konuşacak, Yeni Yol Grubu konuşacak. Beş parti bu bütçeyi sarsacak. OVP'yi açıkladılar. Biz çıktık açıkladık. Ne dedik? ya OVP'yi biz dört senedir dinliyoruz. Hiçbir vaadiniz, hiçbir tahmininiz çıkmadı. 'Siz Pinokyo'sunuz' dedik. İşte bu kadar. Şimdi onun için bizim bir partimiz yok. Ama biz bu grubu yaşatmak istiyoruz."

"AK PARTİ'DEN AYRILMAMI İSTEMEDİLER, BEN CEKETİMİ ALDIM ÇIKTIM"

Özdağ, geçmişte AK Parti'den ayrılışını da anlatarak, "Ben dört dönemdir milletvekiliyim ve AK Parti'nin genel başkan yardımcısıyken ayrıldım oradan. Ben AK Parti'nin genel başkan yardımcısıyım. Sayın Erdoğan, 'Ayrılma, biz seni değerlendireceğiz' dedi. Binali Yıldırım beni bizzat aradı. Bülent Arınç'la da konuşmalarım var. Numan Bey'le konuşmam var. Benim ayrılmamı istemediler. Ben ceketimi aldım, çıktım" diye konuştu.

"SEÇİME DOĞRU"

Özdağ, "Herkesin koştuğu, herkesin şimdi CHP'lisinin, Yeni Partilinin, İYİ Partilinin, Yeniden Refahlısının, Geleceklisinin, DEVA'lısının, neyse hangi parti, DEM'lisinin koşa koşa gittiği bir yer var. AK Parti biliyorsunuz. Ben oradan ceketimi aldım, çıktım. Çıktım. O nedenle bizim ilkelerimiz var, prensiplerimiz var. Biz bugün bağımsız milletvekiliyiz ama Yeni Yol Grubu'nun içindeyiz. Yeni Yol Grubu'nun misyonunu biliyoruz. Bu grubu yaşatmak istiyoruz. Yaşatabildiğimiz kadar. Ama mutlaka seçime doğru, altı ay kala mı, sekiz ay kala mı, yedi ay kala mı, biz mutlaka bir tercihte bulunuruz. ya siyaseti bırakırız ya bir partiyi tercih ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA