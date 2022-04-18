Selçuk Bayraktar'dan yeni iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Ayasofya'daki iftar paylaşımıyla gündem olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bu kez annesi Canan Bayraktar ile iftar yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşıma kısa zaman on binlerce beğeni geldi.
Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yaptığı iftar paylaşımı çok konuşulan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
"İFTARI ANACIĞIMLA BAŞ BAŞA YAPTIK"
Bu kez annesi Canan Bayraktar ile iş yerinde iftar yaptığı fotoğrafı paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada kısa zamanda on binlerce beğeni aldı.