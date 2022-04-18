Selçuk Bayraktar'dan yeni iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yaptığı iftar paylaşımı çok konuşulan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"İFTARI ANACIĞIMLA BAŞ BAŞA YAPTIK"

Bu kez annesi Canan Bayraktar ile iş yerinde iftar yaptığı fotoğrafı paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada kısa zamanda on binlerce beğeni aldı.