Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'te dikkat çeken mesaj: Ambargo sopası sallayanlar, biz yoldan dönmedikçe kazanamayacak

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ bugün Samsun'da geniş katılımla başladı. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında Milli Mücadele'nin başladığı kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayacak etkinlikler, 4 Eylül'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen festivale, sanatçılar, bilim insanları, bakanlar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile çok sayıda isim katıldı. Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, önemli mesajlar verdi.

"2071'DE DE TEKNOFEST'LER YAPMALIYIZ"

Bayraktar, "İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcılığa baş kaldırı budur. Bu kadarı da yetmez. Gün daha fazla mücadele günüdür. 2023-2024-2025-2053 ve hatta 2071'de TEKNOFEST'leri yapmaya devam etmeliyiz. 600 binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Yarışmalardaki fidanlar büyümeli kök salıp meyve vermeli." dedi.

"AMBARGO SOPASI SALLAYANLAR BİZ YOLDAN DÖNMEDİKÇE ASLA KAZANAMAYACAK"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar açıklamalarına şöyle devam etti: "2005'teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle TEKNOFEST için ilk ke yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'na jüri olarak katılmıştım. Orada bulunan SSB Başkanımız ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine TEKNOFEST'i anlattığımızda çok heyecanlandılar. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı: Acaba milletimiz TEKNOFEST'e teveccüh gösterecek mi? İnsanlarımız akın akın TEKNOFEST'e geldi. TEKNOFEST'in ilk sabahı on binlerce gencin akın akın gelmesiyle alan rüyalar alemindekine benzer bir şenlik alanına dönüştü, hayallerimiz gerçek olmuştu. Yaptığımız bu işin aynen 2005'te olduğu gibi önünün açık olduğunu hissettim. Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon ve yenilik getiremiyorsanız, durduğunuz yerde sayıyorsanız menzile varmanız asla mümkün değil. Bu habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar.

"AZİMLE YÜRÜYECEĞİZ"

Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için azimle yürüyeceğiz. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. Tüm insanların onur ve barış içinde yaşadığı bir Kızılelma."

TEKNOFEST'TEN DETAYLAR

Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan turbofan motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Samsun'da ilk kez sergilenecek. Hürkuş, Atak Helikopteri, Aksungur, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, Akıncı İHA ve Gökbey'in de sergileneceği festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak, paraşüt timleri gösteri sunacak.

TEKNOFEST'te insansız hava araçları, roket yarışması, savaşan İHA yarışması, sürü robot yarışması, sağlıkta ve ulaşımda yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, insan yararına teknolojiler gibi 40 farklı alanda 100'ün üzerinde farklı alt kategorilerde yarışmalar gerçekleştirilecek.