Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı

ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık

 Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler
Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi

Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi

"Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımını alıntılayan Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden alındı.

Sosyal medya hesabından, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımı yapan Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, görevden alındı.

"SELANİKLİLER DE GERİ DÖNSÜN"

Tokat'ın Niksar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat'ın sosyal medyadan paylaştığı post infial yarattı. Bolat, Yusuf Evliyaoğlu isimli kullanıcının yaptığı, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımını kendisi de alıntıladı.

'Selanikliler de gitsin' diyen müdür görevden alındı

Bolat daha sonra yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada gezinirken sehven bir paylaşımım olduğunu fark ettim ve hemen sildim. Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim" diyerek kendini savundu.

'Selanikliler de gitsin' diyen müdür görevden alındı

GÖRVDEN ALINDI

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır yaptığı açıklamada Bolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kır, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
img

Devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
img

Serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıSadık:

Kötü birşey söylememiş ,ifade özgürlügü

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme121
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bunun için görevden alınır mı

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme88
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVll. Murat:

İçinin pisliğini kusmuş sorun yok.Bu model adamlar bu görevlerde hep zaten

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Yunan mübadelesinde gitmeyen veya gidemeyen CHP liler gitmeli artık.

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

bi bitmedi bu yobaz zihniyet

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımust Wolf:

Bir insan bu kadar gerizekalı olabilir

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet bizim birlik beraberlik teminatımız

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

ATATÜRKE ŞİRK KOŞULMAZ ULAN !!!!

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Selanık mübadili insanlar senden binlerce kez daha Türk, zevzek!

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Yorumlarda Bakıyorum da okuma özürlüleri var galiba Selanik Atatürk'ün doğduğu yer bu kadar mı cahilsiniz Sözde Atatürkçüyüm diyorsunuz adam doğru söylemiş diyorsunuz bu söz Atatürk'ün aile varislerine de gider sözde atatürkçüler

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.