"Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı

Sosyal medya hesabından, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımı yapan Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, görevden alındı.

"SELANİKLİLER DE GERİ DÖNSÜN"

Tokat'ın Niksar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat'ın sosyal medyadan paylaştığı post infial yarattı. Bolat, Yusuf Evliyaoğlu isimli kullanıcının yaptığı, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımını kendisi de alıntıladı.

Bolat daha sonra yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada gezinirken sehven bir paylaşımım olduğunu fark ettim ve hemen sildim. Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim" diyerek kendini savundu.

GÖRVDEN ALINDI

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır yaptığı açıklamada Bolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kır, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor" dedi.