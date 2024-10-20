Üye Girişi
Haberler

Selanik'te Türk Sineması Günleri Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Türk Sineması Günleri, Selanik'te başladı. Açılışta 'Tereddüt Çizgisi' ve 'Hayat' filmleri gösterildi. Etkinlik, iki gün sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Türk Sineması Günleri, Yunanistan'ın Selanik kentinde başladı.

İki gün sürecek etkinlikte Türk filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Açılış galasında, yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmleri gösterildi.

Yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun "Son Hasat" ve Emre Kavuk'un "Daha İyi Bir Yarın" filmleri de bugün izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilki 2019 yılında düzenlenen Türk Sineması Günleri'nin ikincisinin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atina Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'ne teşekkür eden Gedik, 2019'daki etkinliğe gösterilen yoğun ilgiyi hatırlatarak özellikle Yunanistan'ın kuzeyi ve Selanik'te Türkiye ile Türk kültürüne büyük ilgi olduğunu vurguladı.

Gedik, Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğine de dikkati çekerek, "Bu ilgi aslında karşılıklı. Bu yıl Türk turistler nasıl Selanik ve Yunanistan'ı daha fazla tercih ediyorsa, Yunan turistler de Türkiye'yi en çok ziyaret ettikleri destinasyonlar arasında bulunduruyor." dedi.

Başkonsolos Gedik, kültürel etkinliklerin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Yönetmen Cemil Ağacıkoğlu ise sanatın ülkeler arasında büyük bir köprü görevi gördüğünü belirterek, politik alanda yaşanan zorlukların sanat yoluyla aşılabileceğine inandığını dile getirdi.

Ağacıkoğlu, "Halklar her zaman, dünyanın her yerinde olduğu gibi beraberdir ve birdir." diyerek sanatın birleştirici gücüne işaret etti.

Yönetmen Emre Kavuk, Türk dizilerinin Yunanistan'da popüler olduğunu söyleyerek, "Bugün bir Yunan gençle tanıştım, Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediğini ve ardından Türkçe öğrenmeye karar verdiğini söyledi. Türk sinemamızın da dizilerimiz gibi aynı ilgiyi gördüğünü düşünüyorum." diye konuştu.

Kavuk, sinemanın insanları yakınlaştırdığını vurguladı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Veli Aydın, Batı Trakyalı Türkler ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Etkinlik selanik Türkiye Kültür Sinema Güncel Turizm Sanat

İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti

İsrail Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı

 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

'AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti' iddiası
İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.