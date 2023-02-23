Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş, 'Bir Kira Bir Yuva' Kampanyasına 10 Çadır Bağışladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasının canlı yayınına avukatları aracılığıyla gönderdikleri notta, depremzedeler için 10 çadır bağışladıklarını duyurdu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasının canlı yayınına avukatları aracılığıyla gönderdikleri notta, depremzedeler için 10 çadır bağışladıklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir Depremi'nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de devam ediyor. Halk TV'de bu gece düzenlenen 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına çok sayıda yurttaş bağışta bulunuyor.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş, canlı yayına avukatları aracılığıyla gönderdikleri notta, depremzedeler için 10 çadır daha bağışladıklarını açıkladı. Demirtaş çiftinin notunu sunucu Seda Selek okudu. Selek'in okuduğu not şöyle:

"Herkese bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu günler de geçecek ama dayanışmayla, el ele vererek geçecek. Bizim halkımıza sözümüz var, ne olursa olsun tüm ezilenler yan yana duracağız; büyük barışı, güçlü demokrasiyi ve aydınlık yarınları mutlaka kazanacağız.

"BU ZORLU MÜCADELEDE BİR VE BERABER OLDUĞUMUZU UNUTMAYIN"

Gücümüz oranında 10 çadırı HDP aracılığıyla halkımıza gönderebildik, 10 çadır da sizin aracılığınızla göndermek istiyoruz. Lütfen umudunuzu yitirmeyin, korkmayın, bu zorlu mücadelede bir ve beraber olduğumuzu unutmayın. Dayanışma için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, selam, sevgilerimizi gönderiyoruz."