Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesine ilk yorum

2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmesini değerlendiren Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Erdoğan'ın 73 yıl önceki bir tarihe gönderme yaparak subliminal mesaj vermeye çalışması, halktan da siyasetten de iyice koptuğunun net bir göstergesi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal şartlarda 18 Haziran'da yapılması gereken seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan "Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter, söz milletindir' diyerek seçime girmiş ve büyük bir zaferle çıkmıştır. Söz de karar da milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın seçim tarihi çıkışıyla ilgili gazeteci Ruşen Çakır'a konuştu.

"HALKTAN DA SİYASETTEN DE İYİCE KOPTUĞUNUN NET GÖSTERGESİ"

Demirtaş, "Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesine ne diyorsunuz? Demokrat Parti ve tek parti dönemine referans vermesi iktidar için iyi bir fikir mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Erdoğan'ın 73 yıl önceki bir tarihe gönderme yaparak subliminal mesaj vermeye çalışması, halktan da siyasetten de iyice koptuğunun net bir göstergesi oldu. İnsanlar, yaşadıkları yoksulluktan, ekonominin yol açtığı trajediden dolayı 73 saat önce ne yediklerini hatırlayamaz durumdayken kalkıp 73 yıl önceyi referans vererek heyecan yaratacağını sanmak ancak bugünün Erdoğan'ına yakışırdı."

"YENİ BİR HİKAYESİNİN OLMADIĞININ İTİRAFI"

"Adnan Menderes'e gönderme yapmak aynı zamanda Erdoğan'ın anlatacak yeni bir hikâyesinin olmadığının da itirafıdır." diyen Demirtaş "Tek parti ve Menderes dönemi, hele de günümüz gençlerinde hiç heyecan yaratmaz. Tam tersine, geçmişi işaret etmek son derece hatalı bir seçim stratejisi. Muhalefete düşense 73 yıl öncesini değil, 73 yıl sonrasını işaret etmek ve ortaya, buna uygun bir vizyon koymaktır." ifadelerini kullandı.

"BU MAYIS TARİHE GEÇECEK"

Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında mayıs ayı, Erdoğan'ın gidişi için son derece uygun bir ay. Anlaşılan bu mayıs, tarihe geçecek güzel bir mayıs olacak. Şimdiden 'Yaşasın 1 Mayıs' diyelim, devamını getiririz."