Selahattin Demirtaş, Öcalan'la görüşmek için harekete geçti! Sebebini bu sözlerle anlattı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün Adalet Bakanlığı'na İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapma isteğini içeren bir dilekçe verdi. Kendisi de Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, görüşmenin SEBGİS üzerinden yapılmasını talep etti.

"ÇATIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK AMACIYLA YAPIYORUZ"

Avukatları aracılığıyla Halk TV'deki bir programa mesaj gönderen Demirtaş, kendisinin ve HDP yönetiminin İmralı'yla hiçbir teması, iletişimi veya görüşmesi olmadığını belirtti. Demirtaş şunları söyledi: "Yeni bir çözüm süreci başlayacağına dair en küçük bir emare veya bilgi de yok. Ancak biz, giderek tırmanan gerilim ve her gün can yakan, can alan çatışmalar karşısında yerimizde oturmak, sadece acıyı paylaşmak ve taziye dileklerimizi paylaşmak istemiyoruz. Çatışmaların önüne geçebilmek amacıyla, siyasetçiler olarak inisiyatif almak için bu başvuruları yapıyoruz"

ESAD VE SİSİ'YE ATIFTA BULUNDU

Demirtaş'ın ifadeleri şöyle devam ediyor: "Esad'dan Sisi'ye, Suudilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve İsrail'e kadar herkesle görüşmek meşru görülürken sıra Kürtlere gelince terör parantezine alınıp sadece silah ve operasyon seçeneğinin dayatılmasını Türkiye için son derece sakıncalı bir politika olarak değerlendiriyoruz.

"DESTEK BULACAĞINA İNANIYORUM"

Örneğin Akşener, Perinçek Türkiye'nin güvenliği ve barışı için 'Hükümet bizi görevlendirsin, Esad ile görüşmeye gideriz' demişlerdi. Biz de aynı gerekçelerle İmralı'da Öcalan ile görüşmek istiyoruz. Durum bundan ibarettir. İyi niyetli bu girişimin, kamuoyunda da geniş destek bulacağına inanıyor, umuyor, diliyorum. Özgür günlerde görüşebilmek üzere, selamlarımla…"