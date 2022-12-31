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Başak Demirtaş, cezaevindeki eşiyle fotoğraf paylaştı! 2023 için tek temennisi var

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2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son halini eşi Başak Demirtaş, "2023 herkes için özgürlük yılı olur umarım" temennisiyle paylaştı. Selahattin Demirtaş, son olarak 7 Aralık 2022'de İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtmıştı.

4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son görüntüsünü eşi Başak Demirtaş paylaştı.

"2023 HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK YILI OLUR UMARIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başak Demirtaş, eşiyle yan yana poz verdiği fotoğrafı "2023 herkes için özgürlük yılı olur umarım" temennisiyle paylaştı.

Başak Demirtaş, cezaevindeki eşiyle fotoğraf paylaştı! 2023 için tek temennisi var

İRANLI KADINLARA DESTEK İÇİN SAÇLARINI KAZITMIŞTI

İran'da kadınların, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözaltında işkenceyle katletmesini protesto etmek için başlattıkları saç kesme eylemine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da destek vermişti. Cezaevinde saçlarını kazıtan Demirtaş'ın o görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.

Başak Demirtaş, cezaevindeki eşiyle fotoğraf paylaştı! 2023 için tek temennisi var

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Selahattin Demirtaş Başak Demirtaş Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Sadık:

Daha nasıl özgür olacaksınız ,polise Tomaten hakaret ,isteyen istedigi yeri açıyor ,hakaret etmedigin müddetce herşeyi söylüyorsun ,derdiniz ne

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