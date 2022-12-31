Başak Demirtaş, cezaevindeki eşiyle fotoğraf paylaştı! 2023 için tek temennisi var

2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son halini eşi Başak Demirtaş, "2023 herkes için özgürlük yılı olur umarım" temennisiyle paylaştı. Selahattin Demirtaş, son olarak 7 Aralık 2022'de İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtmıştı.