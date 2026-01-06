Haberler

Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası
Güncelleme:
Selahattin Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Demirtaş'a zincirleme şekilde Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

  • Selahattin Demirtaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
  • Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında bu suçu işlediğine hükmetti.
  • Demirtaş'ın duruşmaya katılma talebi güvenlik gerekçesiyle reddedildi ve avukatlarının reddihakim talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

REDDİHAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık avukatları, önceki celsede mahkemeye sundukları talepler nedeniyle savunma hazırlamadıklarını belirterek, mütalaaya karşı savunma vermek için ek süre talep etti. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada mütalaaya karşı beyan için süre verildiğinden dolayı 'ek süre' talebini reddetti. Sanık avukatları süre talebinin reddi üzerine, adil savunma ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 'reddihakim' talebinde bulundu. Talep, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme başkanı ayrıca Demirtaş'ın duruşmaya katılma talebinin 'güvenlik' sebebiyle reddedildiğini dile getirdi.

KARAR VERİLDİ

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'a zincirleme şekilde Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim K:

Bu adamın serbest kalmasını apo istemiyor çıkarsa Kürtlerin yeni lideri olacak çünkü oda pozisyonunu kaybedecek

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

bol haşareli ve lağımlı ceza evi lazım ABD gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

