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Sekreter olarak işe başladığı sanayide oto tamir ustası oldu

Sekreter olarak işe başladığı sanayide oto tamir ustası oldu
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- Zonguldak'ta sekreter olarak adım attığı sektörde merak duyduğu araç tamirine yönelen Neslihan Ocakçı, eğitimlerin ardından ustalık belgesi alarak 16 yıldır oto bakım ve tamiri yapıyor 40 yaşındaki Neslihan Ocakçı: "Dışarıdan karmaşık görünen bir iş ama inanın evde yemek yapmak kadar basit ve bir o kadar da keyifli bir iş sanayi"

FADİME YILMAZ ELMA / SERCAN KAPUSUZ - Zonguldak'ta yaşayan Neslihan Ocakçı, sekreter olarak işe başladığı sanayide araç tamiri merakının peşinden giderek bu alanda ustalaştı.

Küçüklüğünden beri otomobillere ilgi duyan 40 yaşındaki Ocakçı, 18 yaşında kullandığı aracın arıza yapması üzerine tamir merakı olduğunu fark etti.

Oto tamircisi eşiyle arızalı araçların bakımına giden Ocakçı, kocasının çalıştığı iş yerinde sekreter olarak göreve başladı.

Bir süre sonra iş yeri sahibinin teşvikiyle merak duyduğu araç tamirine yönelen Ocakçı, eğitimlerin ardından ustalık belgesi alarak 16 yıldır oto bakım ve tamiri yapıyor.

"Arızasını giderdiğim her araç benim için yeni başarı demek"

Neslihan Ocakçı, AA muhabirine, oto sanayiye giriş amacının iki yıl çalışıp ayrılmak olduğunu ancak çocukluğundan beri otomobillere olan merakının zamanla tutkuya dönüştüğünü söyledi.

İnsanlara hizmet etmenin ve araçlardaki arızaları bulmanın kendisini motive ettiğini ve işe aşkla bağlanmayı sağladığını belirten Ocakçı, "Dışarıdan karmaşık görünen bir iş ama inanın evde yemek yapmak kadar basit ve bir o kadar da keyifli bir iş sanayi." dedi.

Ocakçı, her kadının sanayide çalışabileceğini, sanayide sadece erkeklerin değil, kadınların da başarılı olabileceğini dile getirerek, "Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Kesinlikle korkmayın, cesaret edin. Cesaretinizi toplayın ve ilk adımı atın. Gerçekten istediğiniz zaman başaramayacağınız hiçbir şey yok." diye konuştu.

Mesleğe başladığı ilk dönemde ön yargılarla karşılaştığından bahseden Ocakçı, şöyle devam etti:

"Bu mesleğe başladığımda bana hiç kimse fırsat vermedi. Buraya geldiğimde sekreter olarak başladım. Sonrasında patronum ustalığa merakımı görünce bana, 'Kır, dök, parçala ama istiyorsan bu işte zirveye oturmak senin elinde.' dedi. Yeri geldi ağladım, pes ettim, gerçekten çok zorluklarla karşılaştım. Beni gören müşterilerin, çoğu zaman kaputu bile açtırmadan gittikleri oldu ama Mustafa Bey ve ustalarımızın desteğiyle şu anda LPG ve mekanik olarak yapamayacağım hiçbir araç yok."

Ocakçı, günlük 50 ila 100 araca hizmet verdiklerini belirterek, müşterilerin büyük bölümünün doğrudan kendisinden hizmet almak istediğini kaydetti.

İş yerinde arıza tespitlerini kendisinin yaptığını, parça değişim süreçlerini belirlediğini ve ekibinin de söküm, takım ve test işlemlerini yürüttüğünü anlatan Ocakçı, işini 16 yıldır severek sürdürdüğünü ifade etti.

Ocakçı, her işin severek yapılmasının önemine işaret ederek, "İşinizi severek yapıyorsanız bu işle devam edebiliriz. LPG benim için 'aşk', 'tutku' demek. Arızasını giderdiğim her araç benim için yeni başarı demek. Gittiğim yolda hızlıca ilerlediğimi, daha iyi olduğumu, arızasını giderdiğim her araçta çok daha iyi olabileceğimi hissediyorum." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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