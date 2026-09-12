Haberler

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından siyasi geleceği tartışılan Mansur Yavaş'ın bundan sonra nasıl bir yol izlemesi gerektiği seçmene soruldu. ANK-AR'ın araştırmasında katılımcıların yüzde 46,7'si Yeni Parti'ye katılmalı derken, yüzde 20'si AK Parti veya MHP'yi işaret etti.

  • ANK-AR araştırma şirketinin eylül ayı anketine göre katılımcıların yüzde 46,7'si Mansur Yavaş'ın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katılması gerektiğini belirtti.
  • Aynı ankette katılımcıların yüzde 20'si Yavaş'ın AK Parti veya MHP'ye katılması yönünde görüş bildirdi.
  • Ankette Yavaş'ın bağımsız kalması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 13,4, CHP'de devam etmeli diyenlerin oranı yüzde 9,8, fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 10,0 olarak açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Yavaş'ın siyasi geleceğine dair yapılan anketin sonuçları açıklandı. 

HER 5 KİŞİDEN BİRİ "AK PARTİ VE MHP" DEDİ

ANK-AR tarafından yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 46,7’si Yavaş’ın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye katılması gerektiğini savunurken, yüzde 20'si ise AK Parti veya MHP tercihinde bulundu.

YENİ PARTİ DİYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

ANK-AR araştırma şirketinin eylül ayı kamuoyu araştırmasında vatandaşlara "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre katılımcıların en büyük kesimi, Yavaş'ın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına katılması yönünde görüş bildirdi.

Ankette ortaya çıkan oranlar şu şekilde sıralandı:

  • Yeni Parti'ye katılmalı: Yüzde 46,7
  • AK Parti veya MHP'ye katılmalı: Yüzde 20,0
  • Bağımsız kalmalı: Yüzde 13,4
  • CHP'de devam etmeli: Yüzde 9,8
  • Fikrim yok: Yüzde 10,0
Kaynak: Haberler.com
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
'Yapamazsın' dediler ama o kimseyi dinlemedi! Kadın oto tamir ustası 16 yıldır araç tamir ediyor

"Kadın başına yapamazsın" diyenler şimdi ona gidiyor!

Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti