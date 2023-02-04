Şeker-iş sendikası 60. yıl dönümünü basın mensupları ile kutladı

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının kuruluşunun 60. Yıldönümünü Şeker Anadolu Mutfağında düzenlenen programla Ankara'da basın mensupları ile birlikte kutlandı.

Sendikanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlen programda konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, sendikanın 60. yılının çalışanlara, üyelere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

ŞEFFAF VE AÇIK BİR POLİTİKA

Şeker-İş'in en önemli özelliğinin, şeffaf ve açık bir politika sergilemesi olduğunu belirten Gök, sendikanın daha iyi noktaya getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Konuşmanın ardından sendikanın kuruluş yılı, pasta kesilerek kutlandı.