Şeker-iş sendikası 60. yıl dönümünü basın mensupları ile kutladı
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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının kuruluşunun 60. Yıldönümünü Şeker Anadolu Mutfağında düzenlenen programla Ankara'da basın mensupları ile birlikte kutlandı.
Sendikanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlen programda konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, sendikanın 60. yılının çalışanlara, üyelere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
ŞEFFAF VE AÇIK BİR POLİTİKA
Şeker-İş'in en önemli özelliğinin, şeffaf ve açık bir politika sergilemesi olduğunu belirten Gök, sendikanın daha iyi noktaya getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Konuşmanın ardından sendikanın kuruluş yılı, pasta kesilerek kutlandı.
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