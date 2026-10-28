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Şehit yakınları ve gazilerden MHP Bursa İl Başkanlığına ziyaret

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Şehit yakınları ve gazilerden MHP Bursa İl Başkanlığına ziyaret
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Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz'ı ziyaret etti.

Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette şehit aileleri ve gazilerin haklarının korunması, sorunlarının gündemde tutulması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Şube Başkanı Haşim Sivri, şehit aileleri ve gazilere yönelik duyarlılığı dolayısıyla Özcanbaz'a teşekkür ederek, "Şehit aileleri ve gazilere gösterdiğiniz duyarlılık nedeniyle sizlere ve partinize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ise gaziler ile şehit ailelerinin her türlü saygı ve minneti hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatan uğruna fedakarlık gösteren şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak ve gazilerin yanında olmak bizim görevimiz. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz baş tacımızdır. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Burası sizin eviniz, burada misafir değil ev sahibisiniz."

Kaynak: AA
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