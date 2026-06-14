Şehit Polis Tayfun Baş Denizli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Denizli'de toprağa verildi.

Şehit Tayfun Baş'ın (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Bilal, annesi Saniye ve polis eşi Özlem Baş, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı.

Şehit eşi Özlem Baş burada, "Kızım baban melek oldu" diyerek göz yaşı döktü.

Şehidin naaşı camide İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun ikindi vaktinde kıldırdığı namazın ardından meslektaşlarının omzunda cenaze nakil aracına taşındı.

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'in yanı sıra jandarma personeli, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve meslektaşları katıldı.