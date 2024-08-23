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KKTC'de trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

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KKTC'nin Güzelyurt kentinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın cenazesi, Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene şehidin ailesi, yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Işık'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Daha sonra Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehidin annesi Muazzez ve babası Abdullah Işık törende metanetini korudu.

Törende şehidin annesi Muazzez Işık, oğlunun tabutuna asker selamı verdi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Işık'ın naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, İl Emniyet Müdür Arif Çankal, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KKTC'nin Güzelyurt kentinde dün askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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