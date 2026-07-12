Haberler

Şehit Ömer Halisdemir İçin Pedal Çevirdiler

Şehit Ömer Halisdemir İçin Pedal Çevirdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet turu kapsamında sporcular, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Afyonkarahisar'a ulaştı. Vali Yardımcısı, şehit kabrine ulaştırılmak üzere toprak takdim etti.

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 10'uncusu yapılan bisiklet turu kapsamında Afyonkarahisar'a ulaşan bisikletliler, Anıtpark önünde karşılandı.

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, burada Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci'ye plaket takdim etti. Daha sonra Deveci de Okur ile sporculara, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırılmak üzere toprak verdi.

Deveci, AA muhabirine, 15 Temmuz'un 10'uncu seneidevriyesinde bu ruhu yaşamak, unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bu organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Başta Halisdemir olmak üzere bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Deveci, "Rabb'im, bir daha 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini vatanımıza ve milletimize yaşatmasın. Organizasyonu düzenleyen Arnavutköy Belediyesine teşekkür ediyoruz." dedi.

"Bu darbe girişimini unutturmamak istiyoruz"

Okur da bisiklet turunun 4'üncü gününde Afyonkarahisar'da güzel bir şekilde karşılandıklarını vurguladı.

Unutturmak istemedikleri bu darbe girişiminin 10'uncu yılında düzenledikleri bisiklet turunda o geceyi hatırlamayan genç sporcularının da bulunduğunu aktaran Okur, "Hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu darbe girişimini unutturmamak istiyoruz. Ülkenin bir daha böyle duruma düşmemesi için sporla da bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar etabında Deveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan ve Okur'un verdiği startın ardından bisikletliler, Konya ve Aksaray'ı geçerek 15 Temmuz'da Niğde'de olacak.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Şanlıurfa'da bir kadın evde ölü bulundu

Mahalleli kötü koku ihbarı yaptı! Evden kadın cesedi çıktı
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti

Netanyahu'yu yıkan haber! Paylaştığı mesaj büyük ses getirdi
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti