Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Osmancık'taki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit öğretmenin mezarına karanfil bırakıldı. Şehadetinin 9. yıl dönümü dolayısıyla imam hatip okullarında Şenay Aybüke Yalçın için 9 Kur'an hatmi de indirildiği bildirildi.

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, kızının şehadetinin 9. yıl dönümünde kabri başında bulunmanın hem hüzün hem de gurur verdiğini söyledi.

Ankara'dan anma programına katılmak için geldiklerini belirten Yalçın, "Kızımızın en büyük arzularından biri öğretmenlik mesleğini sürdürmek, öğrencileriyle birlikte olmak ve onları başarıyla bir üst sınıfa uğurlamaktı. Ancak ömrü buna yalnızca bir kez imkan verdi. Ne yazık ki sonraki yıllarda öğrencileriyle yeniden buluşma fırsatı olmadı." dedi.

Kızının görev yaptığı kısa süre içinde Batman'ın Kozluk ilçesindeki yatılı bölge okulunda güzel izler bıraktığına inandıklarını dile getiren Yalçın, "Vatanımız için canlarını feda eden askerlerimizi, polislerimizi, korucularımızı, sağlık çalışanlarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Rabb'im geride kalan ailelerine sağlık, sabır ve afiyet versin." ifadelerini kullandı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da Şenay Aybüke Yalçın'ın idealleri doğrultusunda eğitimini tamamlayarak öğretmen olduğunu ve görevi sırasında şehadet mertebesine ulaştığını anlattı.

Yalçın'ın hatırasının yaşatıldığını vurgulayan Duman, "Ne ailesinin ne de milletimizin gözü arkada kalmasın. Çünkü bugün onun izinden giden, aynı ideal ve değerlerle yetişen nice Şenay Aybükeler, nice öğretmenler var. Onlar, şehitlerimizin emanet ettiği bayrağı daha ileriye taşımak için görevlerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Şenay Aybüke Yalçın'ın hayallerinin ve hedeflerinin büyük olduğuna ancak hain bir saldırıda şehit edildiğine işaret ederek, "Bu ülkenin toprağı, bayrağı ve vatanı için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Gelgör, yeni açılan Kırkdilim Tünellerine de "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" isminin verilmesini istedi.

Şehit öğretmenin Ankara Etimesgut İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Adil Bingöl, Yalçın'ın eğitim hayatı boyunca önemli başarılara imza atan örnek bir öğrenci olduğunu kaydetti.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencilerinden Feyza Buklem Lafcı da öğretmenlerinin adını taşıyan okulda eğitim görmekten gurur duyduğunu, onun fedakarlığını ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Programa şehit öğretmenin ailesinin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.