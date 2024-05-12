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AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Annesini Ziyaret Etti

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Şahin, Yalçın ailesinin Safranbolu ilçesindeki evine gitti.

AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, Zehra Yalçın'ın elini öperek Anneler Günü'nü tebrik etti.

Anne ve baba Sadık Yalçın ile bir süre sohbet eden Şahin, Aybüke gibi bu vatan uğruna canını esirgememiş bir evlat yetiştirdikleri için onlara teşekkür etti.

İlk öğretmen olarak güçlü toplumların temelini atan annelerin başlarının tacı ve en değerli varlıkları olduğunu belirten Şahin, "Özellikle sizin gibi şehit annelerinin hayır duaları, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmasın. Ben başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Yalçın da kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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