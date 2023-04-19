Şehit Mezarlığı adeta köpek sürülerine terk edildi

İstanbul'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda kaydedilen görüntüler endişe yarattı. Köpek barınağına dönüştürüldüğü görülen mezarlıkta onlarca başıboş sokak köpeğinin bulunduğu ve bazı kabirlerin tahrip edildiği görüldü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar yetkililere seslenerek sevdiklerinin mezarlıklarını köpekler yüzünden ziyaret edemediklerini söyledi.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken son olarak kaydedilen görüntüler ise büyük şaşkınlık yarattı.

MEZARLIKLAR TAHRİP EDİLMİŞ

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda onlarca başıboş sokak köpeği görüntülendi. Adeta köpek barınağına dönen ve şehitlerin de bulunduğu mezarlıkta, köpeklerin bazı mezarları tahrip ettiği görüldü.

KORKUDAN ZİYARETE GELEMİYORLAR

Kaydedilen görüntülerde bazı vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin yarattığı korku nedeniyle sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemediği söylüyor. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ve yetkililere seslenen vatandaşlar, duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belitti.