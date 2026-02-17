Haberler

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil için mevlit okutuldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil, dualarla anıldı.

Çil için Etimesgut Ahimesut Söğüt Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Etimesgut Kaymakam Özlem Bozkurt Gevrek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit okunmasının ve duaların edilmesinin ardından katılımcılar şehidin kabrini ziyaret etti.

