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Şehit polisin eşi, dolandırıcıların kurbanı oldu: Ortada ne ev var ne de muhatap

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Amasya'da yaşayan şehit polis memuru Bülent Ay'ın eşi, kızına kiralık ev ararken on binlerce lira dolandırıldı. İnternet üzerinden ev sahibiyle iletişime geçen Ay, aynı kişi tarafından dolandırıldığını fark edince polise başvurdu. Şüpheliyle ilgili olarak emniyetin çalışmaları sürüyor. Ay, dolandırıcının kendisine tekrar para isteyerek güvenini suiistimal ettiğini ve yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Şehit polis memuru Bülent Ay'ın Amasya'da yaşayan eşi Neslihan Ay, Ankara'da okuyan kızına ev kiralamak isterken 54 bin lira dolandırıldı. Aynı zamanda Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı olan Neslihan Ay, Ankara'da üniversitede okuyan kızına kiralık ev tutmak için internette bir siteye girdi. İnternet sitesinden evi beğenen Ay, ev sahibi olduğunu iddia eden kişiyle iletişime geçti. Ay'a telefonda güven veren kişi, 3 aylık kira bedeli olan 54 bin liranın hesabına havale yapılmasını istedi.

"ŞEHİT ÇOCUĞUNUN PARASI YİY ECEK KADAR KÖTÜ..."

Dolandırıcının hesabına 54 bin lira havale yapan Ay, tekrar para isteyen şüphelinin telefonuna daha sonra aradığında ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Ay, polise başvurarak şikayette bulundu. Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şaşkınlık içinde olduklarını ve çok üzüldüklerini söyledi. Şüphelinin 54 bin lira havale yaptıktan sonra tekrar para istediğini ve bu durumdan sonra ondan şüphelendiğini anlatan Ay, "Telefonlar açılmıyor, orada öyle bir bina yok, orada öyle bir ev yok. Şikayetçi oldum, emniyete gittim suç duyurunda bulundum, siber suçlara başvuru yaptım. Arkadaşlar, böyle vakalarla bu kişinin birçok kaydının olduğunu, yakalama kararının olduğunu bahsettiler. Gerçekten şehidin çocuğunun parasını yiyebilecek kadar kötü insanların olabileceği bir dünyada insanlar daha çok dikkatli olsun." diye konuştu.

GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASIND A ŞEHİT OLDU

Polis, şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Neslihan Ay'ın polis memuru eşi Bülent Ay, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2016 yılındaki trafik kazasında şehit olmuştu.
Şehit polisin eşi, dolandırıcıların kurbanı oldu: Ortada ne ev var ne de muhatap
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

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