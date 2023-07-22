Şehit Enes Kırmızıkoç gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde bir tören düzenlendi. Şehit Kırmızıkoç'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Örene Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Ailesinden helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, mahalledeki Suffe Camisi bahçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Enes Kırmızıkoç Tatvan 10. Tugay Komutanlığında komando olarak görev yapıyordu. Pençe-Klit Harekatı çerçevesinde bölgeye görevli olarak gitmişti, görevdeyken helikopter palinin çarpması sonucu şehit şehit olmuştur. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.