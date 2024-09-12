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Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Cenazesi Uğurlandı

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Suriye'nin Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, törenin ardından memleketi Isparta'ya uğurlandı. Törene çeşitli resmi yetkililer ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

SURİYE'nin Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen tören sonrası memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Suriye'nin Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Vali Vekili İlker Eker, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çapan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, öz geçmişinin okunmasının ardından memleketi Isparta'ya gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Isparta Suriye Güncel Tören

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