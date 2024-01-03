Şehit babası Beypazarı Kaymakamı'na ziyarette bulundu

Şırnak'ta 2017'de bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in (26) babası Alaettin Tiftik, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, makamında ağırladığı şehit babası Tiftik'le yakından ilgilenerek sohbet etti.

Tiftik, Kaymakam Yılmaz'ın kendisini makamda kabul etmesi ve ağırlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sunduğunu ve yeni yıllını da tebrik ettiğini söyledi.

Kaymakam Yılmaz, ilçede bulunan tüm şehit aileleri ile gazilere ziyaretlerde bulunacaklarını, devletin her daim şehit aileleri ile gazilerin arkalarında ve kollayıcısı olduklarını, onların yalnız olmadıklarını göstermeye çalıştıklarını kaydetti.