Üye Girişi
Haberler

Şehit babası Beypazarı Kaymakamı'na ziyarette bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Şırnak'ta 2017'de bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in babası Alaettin Tiftik, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti. Kaymakam Yılmaz, Tiftik'le yakından ilgilenerek sohbet etti ve şehit aileleri ile gazilere verdikleri destekten bahsetti.

Şırnak'ta 2017'de bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in (26) babası Alaettin Tiftik, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, makamında ağırladığı şehit babası Tiftik'le yakından ilgilenerek sohbet etti.

Tiftik, Kaymakam Yılmaz'ın kendisini makamda kabul etmesi ve ağırlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sunduğunu ve yeni yıllını da tebrik ettiğini söyledi.

Kaymakam Yılmaz, ilçede bulunan tüm şehit aileleri ile gazilere ziyaretlerde bulunacaklarını, devletin her daim şehit aileleri ile gazilerin arkalarında ve kollayıcısı olduklarını, onların yalnız olmadıklarını göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Yılmaz Şırnak Terör Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title