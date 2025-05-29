Haymana'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi memleketine getirildi

Haymana'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi memleketine getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Haymana ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şüpheliye yönelik operasyonda eğimli arazide düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şüpheliye yönelik operasyonda eğimli arazide düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Asayiş TİM Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliye yönelik operasyon sırasında, eğimli arazide dengesini kaybedip düştü. Başını kayalıklara çarpan Polat, yaralandı. Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp, dün şehit oldu.

Ankara'daki törenin ardından Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat'ın cenazesi, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama programına Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, şehidin anne ve babası Gülsün-İsmail Polat ile kardeşleri, yakınları ve askeri personel katıldı.

Şehidin eşi Goncagül Polat ve çocukları Kerem ve Eylül de şehidi taşıyan uçakla birlikte kente geldi. Uçaktan indirilen şehit Polat'ın cenazesi, araca taşındı. Şehit oğullarını karşılayan anne babası Gülsün ve İsmail Polat, gözyaşlarını tutamadı. Goncagül Polat da yakınlarına sarılıp ağladı. Şehidin çocuklarını da silah arkadaşlarının kucağında taşıdığı görüldü. Konvoyla kente getirilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, aile evinde alınacak helallik sonrası, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak ismi belli oldu
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Vize randevuları dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkarıldı

Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.