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Şehit Astsubay Zehir'in eşine şehadet haberi Tekirdağ'da verildi

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Şehit Astsubay Zehir'in eşine şehadet haberi Tekirdağ'da verildi Haber Videosunu İzle
Şehit Astsubay Zehir'in eşine şehadet haberi Tekirdağ'da verildi
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MALATYA'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in eşi Cansu Zehir'e şehadet haberi ailesini ziyarete geldiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde verildi.

MALATYA'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in eşi Cansu Zehir'e şehadet haberi ailesini ziyarete geldiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in şehadet haberi eşi Cansu Zehir'e ailesini ziyarete geldiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde verildi. Malatya'da öğretmen olan Cansu Zehir'in okulların tatil olması nedeniyle Kapaklı'nın Karaağaç Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasını ziyarete geldiği öğrenildi. Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve siyasi parti temsilcileri de aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Hüseyin Zehir'in memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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