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Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin adı parkta yaşatılacak

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Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin adı parkta yaşatılacak
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Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ismi, ailesinin evinin önündeki parka verildi.

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ismi, ailesinin evinin önündeki parka verildi.

Çorum Belediyesince Gülabibey Mahallesi Bağcılar 60. Sokak'ta yer alan yaklaşık 10 dekarlık yeşil alanın parka dönüştürülmesi için çalışma yapıldı.

Oyun grupları ve çevre düzenlemesi tamamlanan parka, "Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği Parkı" adı verildi.

Park, İbbiği'nin şehit oluşunun birinci yılında törenle hizmete açıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve kaside okundu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin isimlerini üst geçitlere, meydanlara, okullara, parklara, camilere vererek yeni nesillere hatırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Şehitlerin milletin gönlündeki en müstesna yere sahip olduğunu vurgulayan Çalgan, "Bu parkta Burak İbbiği'nin ismi yaşatılacak. Burada çocuklarımız eğlendikçe Burak ağabeylerinin kahramanlığını soracaklar, merak edecekler. Parkı mahallemize hediye eden belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

Çalgan, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için de taziye dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da son birkaç yıl içinde 38 şehidin ismini kentteki parklara verdiklerini dile getirdi.

Bu sayede çocukların şehitlik, bayrak, vatan, millet gibi kavramları öğrendiğini vurgulayan Aşgın, "Okçular Tepesi asla boş değil. Her zaman tepede şehitlerimiz oldu ve maalesef olmaya devam edecek. Yavrularımız bu bilinçle ağabeylerinin, büyüklerinin şahadet yolculuğundaki farkındalıkla vatanına, bayrağına, dinine, devletine sarılacak. Bu nedenle parklarımıza şehitlerimizin isimlerini vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şehit ailelerinin evlatlarını kaybetmekten dolayı hüzünlendiğini, bir yandan da şehadet mertebesine ulaşmasından dolayı gururlandığını anlatan Aşgın, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit babası Rüştü İbbiği ise oğlunun isminin parka verilmesinden dolayı Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında davetliler parkı gezdi.

Törene, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar katıldı.

Kaynak: AA
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