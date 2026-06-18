Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanlarından Jandarma Komutanına Ziyaret

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ile Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette, şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar ile kurumlararası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç, Deveci ve Açıkgöz'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.