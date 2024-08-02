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Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçerken vatandaşlar tarafından uğurlandı

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Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın naaşı, Çankırı'dan geçerken yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere memleketine uğurlandı. Şehit cenazesini Jandarma ve polis araçları eşlik etti, vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketine uğurlandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürülen şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın naaşı, cenaze aracıyla Çankırı il merkezinden geçiş yaptı.

Kastamonu-Ankara kara yolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı, SGK İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi, Valilik, Adliye ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş, şehit polis memurunun naaşını uğurlamak amacıyla yol kenarına çıktı.

Jandarma ve polis araçlarının eşlik ettiği şehit cenazesini vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve protokol üyeleri de cenaze aracının geçişi sırasında yol kenarında şehidin naaşını selamladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Şahan Kastamonu Çankırı Güvenlik Güncel Haberler

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