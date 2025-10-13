Şehit Ahmet Benler Marmaris'te adının verildiği okulda anıldı

Hollanda'da, 12 Ekim 1979'da Lahey'de ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen dönemin Lahey Büyükelçisi merhum Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şehadetinin 46. yılı nedeniyle şehidin adının verildiği Ahmet Benler İlkokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Benler'in hayat hikayesinin aktarıldığı programda, öğrencilerin şehit Benler için yazdığı mektuplar ve şiirler seslendirildi. Programda şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi ve Şehit Ahmet Benler Köşesi'ne karanfil bırakıldı.

Öğrenciler ile Hollanda Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan arasında canlı bağlantı kurularak şehidin anısına anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın hazırlanmasında emeği geçen eğitim camiasına teşekkür eden Kaymakam Kaya, "Şehitlerimiz, bizlere emanet ettikleri bu vatan topraklarında daima minnet ve saygıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.

Ahmet Benler, 27 yaşındayken, Lahey Büyükelçilik binasına 100 metre kala terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmişti.