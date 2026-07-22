Seferihisar'da dalış turizmi canlanıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi, zengin su altı biyoçeşitliliği, renkli mikro canlı yaşamı ve sunduğu profesyonel eğitim imkanlarıyla yaz sezonunda dalış turizmine hareketlilik kazandırıyor.

Başta Sığacık koyları olmak üzere bölgedeki önemli dalış noktaları, berrak suları ve her seviyeden dalgıca hitap eden resif yapılarıyla dikkati çekiyor.

Bölgenin öne çıkan su altı rotalarından Teos Corner, Sığacık Kanyonu, Balıkçı Teknesi Batığı ile Sahil Güvenlik Teknesi Batığı, Anfora, Telgraf Burnu ve Lego Hill gibi noktalar, derin kanyon duvarları, mağaralar ve yapay resif alanlarıyla dalış tutkunlarına eşsiz keşif fırsatları sunuyor.

Akdeniz'e özgü endemik bir deniz çayırı türü olan "posidonia oceanica" ve yoğun alg varlığı sayesinde oksijen seviyesinin oldukça yüksek olduğu deniz, mikroorganizmalardan başlayarak çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede özellikle su altı fotoğrafçılarının ilgisini çeken tırnak büyüklüğündeki renkli deniz tavşanları gibi mikro canlıların yanı sıra kaya yarıklarında gizlenen ahtapot, ıstakoz, müren ve rengarenk balık sürüleri, su altı faunasına büyük bir zenginlik katıyor. Bu bakir ekosistem, hem iç hem de dış turizmden gelen ziyaretçilerin su altı dünyasını keşfetmesine olanak tanıyor.

Okulların kapanmasıyla başlayan hareketliliğin temmuz ayında yoğunlaştığı Seferihisar'da, başlangıç seviyesindeki deneme dalışlarından, en üst kademe olan "dive master" veya "3 yıldız" sertifikasyon programlarına kadar geniş bir yelpazede profesyonel eğitimler veriliyor.

TEOS Diver Dalış Merkezinde dalış eğitmenliği yapan Murat Kaan Soysal, AA muhabirine, denizdeki yüksek oksijen seviyesinin su altı yaşamını olumlu etkilediğini söyledi.

Deniz çayırlarının bölge için önemine dikkati çeken Soysal, şu bilgileri verdi:

"Oksijen seviyesinin yüksek olması çok fazla ufak canlının buraya gelmesini sağlıyor. Ufak canlılar da onları avlayan birincil tüketici dediğimiz canlıları getiriyor ve onların eşliğinde de ikincil, üçüncül ve dördüncül tüketiciler olmak üzere birçok canlı buraya giriyor. Bu durum, manyetik olarak birçok dalgıcın ve su altı fotoğrafçılığıyla ilgilenen insanın ilgisini çok fazla çekiyor. Dalış merkezimizde başlangıç seviyeden, deneme dalışından en yüksek seviyeye kadar 'dive master' veya '3 yıldız' dediğimiz sertifika eğitimleri verilebiliyor. Kursiyerlerimiz dalış turizmine katkıda bulunuyorlar. Öncesinde bu deneme dalışıyla başlıyor, ardından kursla ve normal hafta sonları gelerek eğlence amaçlı dalış yaparak süreç devam ediyor."

"Her insan bir kere yapmalı diye düşünüyorum"

Aksaray'dan tatil için Seferihisar'a gelen Kübra Dal ise dalış sporunun son yıllarda çok popüler olduğunu ifade etti.

Dalışın büyüleyici bir deneyim olduğunu dile getiren Dal, "İlk dalış deneyimim değil, ikincisi. Son yıllarda zaten çok popüler olmaya başladı. Bence her insan mutlaka ölmeden önce denemesi gereken listeler arasına bu sporu dahil etmeli. Her insan bir kere yapmalı diye düşünüyorum. Çok eğlenceliydi. Profesyonel olarak bunu düzenli yapmayı çok istiyorum ve eğitim almayı düşünüyorum. Maalesef bulunduğumuz yerde imkan olmadığı için yaz aylarında bunu bir spor haline getirmek istiyorum." diye konuştu.

"Su altı gerçekten bambaşka bir dünya"

Doğma büyüme Seferihisarlı olan ve uzun yıllardır ertelediği dalış hayalini gerçekleştiren Tolga Tumba da ilk anlarda yaşadığı endişeyi profesyonel eğitmenler sayesinde aştığını anlattı.

Denizi ve yüzmeyi çok sevdiğini ancak dalışa bir türlü cesaret edemediğini belirten Tumba, şöyle devam etti:

"İlk başlarda endişe verici ve ürkütücü geliyordu. Ama profesyonel eğitmenler eşliğinde önce bir ön bilgi, daha sonra ekipmanları tanıdım ve brifingleri aldım. Devamında dalışa geçtik. İnanılmaz heyecan vericiydi. Su altı gerçekten bambaşka bir dünya. O keyfi aldıktan sonra, şu an sudan yeni çıkmama rağmen tekrar suyun altına girmek istiyorum. Ülkemizde dalış turizmi son derece önemli. Seferihisar bu konuda bakir denizlerden biri ve hem iç hem dış turizmde ziyaretçiler burayı yeni yeni keşfetmeye başlıyor."

Kaya tırmanışçılığından su altı keşfine

Başlangıç seviyesinde dalış eğitimi alan Fatmanur Paşa ise daha önce suyla ilgili derin bir deneyimi olmadığını, sadece yüzebildiğini söyledi.

Eğitimlerin ardından su altı dünyasının renkliliğinden etkilendiğine dikkati çeken Paşa, "Daha önce kaya tırmanışçısıydım, kaya sporu yapıyordum. Fakat su altına girdikten sonra o canlılığı, renkliliği ve balık çeşitliliğini gördüm. Herkes balıklardan bahsediyor ama aşağıda çok fazla mikro canlı, deniz tavşanları var. Çok çeşitliler ve çok renkliler. Görmesi inanılmaz zor ancak eğitmenlerin göstermesiyle şu an görebiliyorum. Tırnak büyüklüğündeki bu canlılar inanılmaz renkli ve acayip şeyler. Onları gördükçe ne kadar geniş bir çeşitlilik olduğunu fark ettim. Sadece balıklar değil bir sürü canlı var aşağıda ve hepsini tek tek incelemek istiyorum. Bu yüzden eğitime devam edeceğim." diye konuştu.