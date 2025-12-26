İzmir'de kurşunlama ve yaralama eylemi planlayan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları ve birden fazla ilçede kurşunlama ve yaralama eylemleri planladıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçları kapsamında takip edilen şüphelilerin, birden fazla ilçede kurşunlama ve yaralama eylemleri planladıkları belirlendi. Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bazı şüpheliler saklandıkları otelin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibiyle şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, suçta kullanılacağı değerlendirilen plakasız motosiklet, ayrıca çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler arasında haklarında 18 yıl 10 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan 9 emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.C.T., R.A., S.T., E.D., A.S. ve M.U. tutuklandı, N.E.Y., İ.B. ve A.S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.