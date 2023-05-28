Seçim sonuçlarının ardından Erkan Baş'tan ilk açıklama: Yolsuzluk düzenini yıkacağız

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Hiçbir çabanın boşa gitmediğini ve mücadeleye devam edeceklerini belirten Baş, "Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'tan ilk açıklama geldi.

BAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Hiçbir çabanın boşa gitmediğini ve mücadeleye devam edeceklerini belirten Baş, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Baş paylaşımında şunları söyledi: "Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!"