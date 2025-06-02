Seçim Gününü Unutan Aday, Kurayla Muhtar Oldu

Konya'nın Ereğli ilçesindeki ara seçimde kendisi için oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan Zekai Seyhan, seçilmenin sevincini yaşıyor.

Eti Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen ara seçimde 1430 seçmen, yeni muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Seçmenler, adaylar Erhan Türemen, Gökhan Yurter ve Zekai Seyhan için saat 17.00'ye kadar oy kullandı.

Oy kullanmayı unutan adaylardan Zekai Seyhan, son anda sandığa gitti ancak saat 17.00'yi geçtiği için oy kullanmasına izin verilmedi. Daha sonra yapılan sayımda Yurter 347, Seyhan ile Türemen 533'er oy aldı.

İki adayın oylarının eşit olması nedeniyle kura çekimine gidildi. Kurada ismi çıkan Seyhan, mahalle muhtarı seçildi.

Zekai Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut muhtarın vefatı sonrası Kaymakamlık tarafından 1. aza olarak görevlendirildiğini, daha sonra muhtarlık ara seçimleri için aday olduğunu anlattı.

Esnaf emeklisi ve 3 çocuk babası olduğunu ifade eden Seyhan, "Emeklilikten sonra böyle bir şey nasip olduğu için mutluyum. İnsanların sorunlarıyla ilgilenmeyi çok seviyorum. Mahallemizin insanları güzide insanlar. Mahallemiz güzel, mahallemize değer kazandırmak için bir şeyler yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

"İnsanlara hizmet etmekten kendimi unutmuşum"

Seyhan, 5 bin 500 nüfuslu mahallede muhtarlık yarışının kıyasıya mücadele içinde geçtiğini söyledi.

"Mahalle sakinlerimiz sağ olsun desteklediler, çok teşekkür ederim." diyen Seyhan, şöyle konuştu:

"Seçim çok güzel geçti. Arkadaşlarımızla beraber hiçbir sıkıntımız olmadan başladık. Seçim ruhundan mı veya vatandaşla ilgilenirken yaşanan yoğunluktan mı bilmiyorum oy kullanmayı unutmuşum. İnsanlara hizmet etmekten kendimi unutmuşum. Hemen saat 17.00'ye 1 kala falandı, oy atmak için gittim ama sandık başkanımız attırmadı. 'Saat geç oldu.' dedi. Sayımda oyum diğer arkadaşımızla aynı çıktı, 533-533 oy. Sonra Seçim Kurulu Başkanımız, 'Kuraya gidilecek' dedi. Kurayı arkadaşımız da biz de kabul ettik. Kurada da şansımız varmış, biz çıktık. Kendime oy atabilseydim oyum 534 olacaktı, atamadığım için 533 oldu. Herhalde bir ilk oldu. Nasip varmış, kendi oyumuzu kaybederken Allah bize geri nasip etti. İnşallah ben de halkıma, mahalleme iyi hizmet vereceğim."

Seyhan, kendisini destekleyen mahalle sakinlerine teşekkür etti.