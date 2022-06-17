Şebnem Şirin'in öldürülmesi davasında savcı indirimsiz müebbet istedi, salondakiler alkışladı

DENİZLİ'de gıda mühendisi sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Furkan Zıbıncı'nın (25) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Zıbıncı'ya, Şirin'e 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle, eziyet çektirerek' öldürdüğü gerekçesiyle indirim yapılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenmesini, salondakiler ayağa kalkıp, uzun süre alkışladı.

Olay, geçen yıl 27 Ekim'de saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı, Saltak Caddesi'nde durdurup, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, tutuklandı. Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savcının mütalaası hakkında bir diyecekleri olup, olmadığı sorulan mağdur avukatlarından Mustafa Pelek, "Biz, savcının mütalaasını ancak alkışlıyoruz" dedikten sonra salondakiler ayağa kalkıp, Savcı Pektaş'ı uzun süre alkışladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı sanık avukatlarının son savunmasını yapması için erteledi.