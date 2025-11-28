Haberler

SEAH Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verildi

SEAH Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta memnuniyetini artıran çalışanlarına teşekkür belgeleri dağıttı. Başhekim Güneysu, hastane personelinin gösterdiği özenin, hasta memnuniyetine yansıdığını belirtti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, gazetecilere, hasta memnuniyetinde dikkat çeken artış yaşandığını, görev yapan personelin gösterdiği özen, güler yüz, sabır ve profesyonel yaklaşımın hastane koridorlarında atmosfer değişikliği oluşturduğunu söyledi.

Hizmet alan hastaların memnuniyetlerinin Sağlık Bakanlığına iletmeleriyle görünür hale geldiğini belirten Güneysu, "Hastanemize gelen hastaların personelimiz tarafından en güzel şekilde hizmet alması bizleri oldukça sevindiriyor. Tedavi gören ve hizmet alan vatandaşlarımız, sağlık bakanlığımıza yazarak memnuniyetlerini dile getirmişler. Sağlık Bakanlığımız da bu değerli davranış karşısında hastane personelimizi teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Bizler de tüm personelimizin üstün hizmet anlayışı ve gösterdiği hassasiyetten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

Güneysu, hasta memnuniyetinin sağlık hizmetinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna değinerek, yoğun iş yüküne rağmen görevini yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getiren personelin bu tür takdiri hak ettiğini aktardı.

Endonezya Türkiye Büyükelçisi Purnama Sakarya'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Endonezya Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın Başkan Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, son yıllarda sanayi, teknoloji ve tarımsal faaliyetlerdeki gelişmelerden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülke liderlerinin kurduğu güçlü ilişki ve kardeşlik hukuku üzerine inşa edilen diyaloğun önemli olduğunu ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Endonezya ile geliştirdiği yakın temas ve karşılıklı güven, iki ülke arasındaki bağları güçlendiren önemli bir adımdır. İlişkilerin yalnızca ticari değil, kardeşlik temelinde gelişmesi tabandaki birlikteliği artıran bir etki oluşturmaktadır."

Purnaman da 2 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Bu süreçte Endonezya ve Türkiye arasında özellikle savunma sanayi ve eğitim alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Sakarya'da eğitim gören 700 Endonezyalı gencimizin gelecekte ülkemizde liderlik edeceğine inanıyoruz. Ticaret alanında da özellikle tarım, otomotiv, kahve, kakao ve tekstil sektörlerinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.