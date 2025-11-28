Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, gazetecilere, hasta memnuniyetinde dikkat çeken artış yaşandığını, görev yapan personelin gösterdiği özen, güler yüz, sabır ve profesyonel yaklaşımın hastane koridorlarında atmosfer değişikliği oluşturduğunu söyledi.

Hizmet alan hastaların memnuniyetlerinin Sağlık Bakanlığına iletmeleriyle görünür hale geldiğini belirten Güneysu, "Hastanemize gelen hastaların personelimiz tarafından en güzel şekilde hizmet alması bizleri oldukça sevindiriyor. Tedavi gören ve hizmet alan vatandaşlarımız, sağlık bakanlığımıza yazarak memnuniyetlerini dile getirmişler. Sağlık Bakanlığımız da bu değerli davranış karşısında hastane personelimizi teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Bizler de tüm personelimizin üstün hizmet anlayışı ve gösterdiği hassasiyetten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

Güneysu, hasta memnuniyetinin sağlık hizmetinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna değinerek, yoğun iş yüküne rağmen görevini yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getiren personelin bu tür takdiri hak ettiğini aktardı.

Endonezya Türkiye Büyükelçisi Purnama Sakarya'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Endonezya Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın Başkan Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, son yıllarda sanayi, teknoloji ve tarımsal faaliyetlerdeki gelişmelerden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülke liderlerinin kurduğu güçlü ilişki ve kardeşlik hukuku üzerine inşa edilen diyaloğun önemli olduğunu ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Endonezya ile geliştirdiği yakın temas ve karşılıklı güven, iki ülke arasındaki bağları güçlendiren önemli bir adımdır. İlişkilerin yalnızca ticari değil, kardeşlik temelinde gelişmesi tabandaki birlikteliği artıran bir etki oluşturmaktadır."

Purnaman da 2 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Bu süreçte Endonezya ve Türkiye arasında özellikle savunma sanayi ve eğitim alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Sakarya'da eğitim gören 700 Endonezyalı gencimizin gelecekte ülkemizde liderlik edeceğine inanıyoruz. Ticaret alanında da özellikle tarım, otomotiv, kahve, kakao ve tekstil sektörlerinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.