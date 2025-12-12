Haberler

SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

Suriye'de askeri hareketlilik son günlerde belirgin şekilde artarken TSK konvoyu da Afrin, Rasulayn ve Halep'te görüntülenmişti. Bu görüntüler operasyon hazırlığı olarak yorumlanırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB açıklamasında, "Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye Ordusu'nun faaliyetleridir." ifadeleri kullanıldı.

  • Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki görüntülerin rutin birlik değişimi olduğunu belirtti.
  • Bakanlık, SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmadığını ve bazı ülkelerin bu durumu cesaretlendirdiğini açıkladı.
  • F-35 tedariği konusunda ABD ile diplomatik görüşmelerin devam ettiği ve Eurofighter tedariki için Katar ve Umman'dan 12'şer uçak alınmasının planlandığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) terörle mücadele, hudut güvenliği ve savunma sanayisindeki son faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

MSB, terör örgütü SDG'nin entegrasyonuna ilişkin "SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

"RUTİN BİRLİK DEĞİŞİMİ"

Bakanlık kaynakları, TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerinin görüntüleri üzerinden operasyon hazırlığı yapılması iddiasına ilişkin de "Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye Ordusu'nun faaliyetleridir" ifadelerini kullandı.

"BAZI ÜLKELER SDG'Yİ CESARETLENDİRİYOR"

Bakanlıktan yapılan yapılan açıklamalarda şunlar kaydedildi;

Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir.

SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BARACK'IN S400 VE F-35 AÇIKLAMALARI

Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.

F-35 tedariğine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariği konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

EUROFİGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
