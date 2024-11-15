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Scholz ve Putin Arasında İki Yıl Sonra İlk Telefon Görüşmesi

Scholz ve Putin Arasında İki Yıl Sonra İlk Telefon Görüşmesi
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki yıl aradan sonra ilk kez telefonla görüştü. Görüşme, Ukrayna'ya yapılacak destek ve Donald Trump'ın seçimleri kazanması ile artan belirsizlikler üzerine gerçekleşti.

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, iki yıl aradan sonra ilk kez bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Almanya merkezli ZDF'nin Almanya hükümetinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün öğleden sonra telefonla bir saat görüştü.

Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi, Ukrayna'ya yapılacak yardımların devamlılığı konusunda Avrupa'da şüpheleri artırırken, bugünkü  görüşme Scholz ve Putin arasında Aralık 2022'den sonra yapılan ilk görüşme oldu.

Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya desteğine dair belirsizlik, ocak ayında Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönecek olması ile artmış durumda. Almanya, ABD'nin ardından Ukrayna'ya en çok askeri ve finansal destekte bulunan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere basını İngiliz Başbakan Keir Starmer'in, Biden yönetiminin görev süresi sona ermeden önce Kiev'in konumunu güçlendirmesi amacıyla  Ukrayna'ya yapılan yardımların hızlandırılması için G-20 zirvesinde Biden ile görüşeceğini duyurmuştu.

Trump Ukrayna savaşını hızla çözüme kavuşturacağını söyledi

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Trump, dün Mar-a-Lago'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte, yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşı üzerine yoğunlaşacağını söyledi. "Rusya ve Ukrayna üzerinde çok çalışacağız. Bu savaş durmalı. Rusya ve Ukrayna durmalı" diyen Trump, önceki gün de 13 Kasım'da Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna savaşını sona erdirmek için yakında Ukrayna'ya bir barış elçisi atayabileceğini duyurmuştu.

Biden yönetiminin Ukrayna'ya finansal desteğini eleştiren Trump, Kiev ve Moskova arasında hızlı bir anlaşma yapmayı hedeflediğini daha önce de defalarca söylemişti.

Trump'ın ayrıntılarını paylaşmadığı hızlı bir çözümün Ukrayna için toprak tavizlerini içerebileceğinden endişe ediliyor.

Lavrov: Sorunun dondurulması Minsk anlaşmalarının daha kötü bir versiyonu olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çarşamba günü Rus medyasına verdiği bir röportajda Ukrayna'daki çatışmanın mevcut cephe hattında dondurulmasını öneren görüşlerin, Minsk anlaşmalarının daha kötü bir versiyonuna benzediğini ifade etti.

Luhansk ve Donbass'ın Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmasını sağlamayı hedefleyen Minsk anlaşmalarının çerçevesi Kiev tarafından uygulanmamıştı.

Lavrov, bazı Batılı ülkelerin, 'kaybedilen toprakların geri alınamayacağına dair bir gerçekçilikle', çatışmanın dondurulmasını önerdiğini, ancak bu yaklaşımın Minsk anlaşmalarını geçersiz kıldığını ve Rusya'nın kazanımlarını pekiştireceğini savundu. Ayrıca, Almanya ve Fransa'nın, Minsk anlaşmalarını sadece Rusya'ya karşı bir zaman kazanma stratejisi olarak kullandığını ve aslında Kiev'i yeniden silahlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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